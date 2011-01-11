Переговоры о создании ЗСТ Украина-ЕС могут завершить к лету

Брюссель надеется, что переговоры о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Европейским Союзом будут завершены до лета текущего года.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий Лукьяненко, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле в ходе сегодняшней встречи с Николаем Азаровым.

«В Брюсселе с оптимизмом относятся к вопросу завершения переговоров о создании зоны свободной торговли. Есть настроение завершить их до лета», - процитировал еврокомиссара Лукьяненко.

Как отметил пресс-секретарь премьер-министра, Азаров подчеркнул, что на сегодняшний день Министерство экономического развития и торговли возглавляет первый вице-премьер-министр Андрей Клюев. Таким образом, переговорный процесс с Евросоюзом о создании зоны свободной торговли будет продолжен на более высоком уровне. Также Азаров сказал, что Клюеву поставлена задача завершить переговоры до лета.

В свою очередь Фюле предложил Клюеву в ближайшее время посетить Брюссель для налаживания более тесных контактов, которые позволят завершить переговоры результативно в установленные сроки.

В ответ Азаров заявил Фюле, что такая поездка Клюева состоится в необходимые сроки.

«Я за то, чтобы члены моего правительства чаще бывали в Брюсселе и дышали брюссельским воздухом», - процитировал Азарова его пресс-секретарь.

Украина и ЕС в 2007 году начали переговоры о соглашении об ассоциации. В начале 2008 года стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговли, которое должно стать частью соглашения об ассоциации.

В начале декабря 2010 г. представитель Еврокомиссии, близкий к переговорам о создании ЗСТ, заявил, что Европейская комиссия считает, что зона свободной торговли с Украиной может быть создана уже к 2013 году.