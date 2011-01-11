Европа позитивно оценила изменение бизнес-климата в Украине

Европейская Бизнес Ассоциация (European Business Association (EBA) позитивно оценивает изменение бизнес-климата в Украине.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий Лукьяненко, об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики добрососедства Штефан Фюле сегодня в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым.

«Фюле сообщил, что он встречался с членами Европейской Бизнес Ассоциации в Украине и они в целом позитивно оценили изменения бизнес-климата, которые произошли в Украине за последнее время», – сказал Лукьяненко.

По его словам, также Фюле подчеркнул, что представители Европейской Бизнес Ассоциации высоко ценят то, что премьер-министр Украины лично встречается с представителями деловых кругов, и рассчитывают на продолжение такого же продуктивного диалога с властью.