Вопрос об экстрадиции Ассанжа рассмотрят в феврале

Британский суд сегодня постановил, что слушания об экстрадиции Джулиана Ассанжа в Швецию пройдут 7 и 8 февраля. В Швеции Ассанж обвиняется в изнасиловании, тогда как сам Ассанж уверен, что запрос Швеции является формальностью, чтобы передать его Вашингтону.

Окружной судья Николас Эванс сегодня достаточно быстро огласил ожидаемую информацию по делу, которое привлекает к себе значительное внимание журналистов. Для оглашения информации суд выбрал самый большой зал, чтобы там могли разместиться все заинтересованные стороны. Судья постановил, что как минимум до 7 февраля Ассанж останется в Лондоне и будет там находиться под подпиской о невыезде, передает «Зеркало недели».

Сегодня же сам Ассанж заявил, что Wikileaks продолжит работу по публикации дипломатических документов. «Наша работа в Wikileaks продолжается и мы не намерены останавливаться в обнародовании документов, связанных с дипломатической перепиской», — сказал глава Wikileaks.

Напомним, Ассанж является фигурантом дела о сексуальных домогательствах, расследование которого ведут правоохранительные органы Швеции. В начале декабря 2010 года он был задержан в Великобритании, а затем отпущен под залог. Британские судебные органы начнут рассматривать запрос из Швеции на экстрадицию Ассанжа 7 февраля 2011 года.