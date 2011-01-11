Египет отозвал своего посла в Ватикане

Египет отозвал для консультаций своего посла в Ватикане - в связи с высказываниями Папы Римского Бенедикта XVI о необходимости больших усилий властей Египта и других стран по защите христиан от дискриминации и насилия.



Представитель египетского министерства иностранных дел назвал слова главы Римско-католической церкви «неприемлемым вмешательством во внутренние дела», передает Радио Свобода.



Папа Римский заявил о необходимости защиты христиан после серии нападений на них в тех странах, где они являются меньшинством. В частности, в Египте накануне Рождества при взрыве рядом с коптским православным храмом были убиты более 20 человек.