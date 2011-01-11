США впервые за 20 лет отправили высокого чиновника в Йемен

Госсекретарь США Хиллари Клинтон - в ходе поездки по странам Ближнего Востока - прибыла в Йемен. Это первый визит главы внешнеполитического ведомства США в страну за последние 20 лет.



Цель визита - поддержать усилия властей Йемена по борьбе с боевиками «Аль-Каиды» в этой стране, деятельность которых вызывает все большую обеспокоенность в Вашингтоне. Именно йеменская «Аль-Каида» стояла, в частности, за попыткой взорвать самолет Амстердам-Детройт в конце 2009 года, передает Радио Свобода.



В преддверии визита Клинтон заявляла также о необходимости направить часть американской помощи, выделяемой сейчас Йемену на борьбу с терроризмом, на реализацию социально-экономических программ.