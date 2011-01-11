США не откажут в помощи Афганистану и после вывода войск

Соединенные Штаты не откажутся от поддержки правительства и вооруженных сил Афганистана и после 2014 года, когда планируется полностью передать контроль над безопасностью в стране от военнослужащих НАТО афганским силам.



Об этом заявил в ходе визита в Кабул вице-президент США Джо Байден. Сегодня он провел переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем, передает Радио Свобода.



По словам Байдена, Соединенные Штаты продолжат оказывать Афганистану помощь в обучении и оснащении армии и сил правопорядка.



Байден встретился также с командующим войсками международной коалиции генералом Дэвидом Петреусом и посетил центр подготовки, где военнослужащие США обучают афганских военных.