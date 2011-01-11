Поиском «минера» Верховной Рады занялись в СБУ

Факт минирования здания Верховной Рады Украины не подтвержден.

Об этом РБК-Украина сообщила глава пресс-службы СБУ Марина Остапенко.

Она сообщила, что «теперь СБУ совместно с МВД ищут злоумышленника, который сообщил о фальшивом минировании парламента».

Также она заявила, что за такие действия предусмотренная ответственность по ст. 259 Уголовного кодекса, предусматривающая наказание в виде штрафа 500-1000 необлагаемых налогом минимумов, или арест до 6 месяцев, или лишение свободы до 5 лет.

Напомним, ранее сегодня столичная милиция подтвердила факт звонка относительно заминирования здания парламента.