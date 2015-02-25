Россия перебрасывает на Донбасс "Грады" и БТРы: проходят через неконтролируемый КПП "Изварино"

Россия перебрасывает через неконтролируемый Украиной пункт пропуска "Изварино" большое количество военной техники, сообщил на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

Об этом передает УНИАН.

По его словам, за последние двое суток РФ через пункт пропуска "Изварино" перебросила на территорию Украины установки "Град", БТРы, значительное количество тентованных грузовых автомобилей с личным составом.

Также, по словам Лысенко, российско-террористические войска подтягивают к Новоазовску технику и личный состав, сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе применяют новейшее оружие из РФ, а также захваченное в Крыму.

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