ЕС готовит отчет о смягчении визового режима с Украиной

Европейский Союз готовит отчет о выполнении Плана действий по либерализации визового режима с Украиной.

Как передает УНИАН, об этом сообщил комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Константином Грищенко.

«Мы готовим соответствующий отчет относительно работы, которая будет проведена в ЕС в рамках Плана действий по либерализации визового режима с Украиной», - сказал Фюле.

По его словам, это сложный процесс, который будет проходить в два этапа: принятие соответствующего законодательства и его внедрение.

Фюле заверил, что ЕС делает все необходимое, чтобы в рамках действующего Визового кодекса и соглашения об упрощении визового режима улучшить ситуацию с выдачами украинским гражданам виз.

«У нас очень интенсивный диалог, мы говорим о том, какие мы можем внести изменения в соглашение об упрощении визового режима для устранения препятствий, стоящих перед украинскими гражданами при получении виз», - сказал он.

22 ноября 2010 года Саммит Украина-Европейский Союз одобрил План действий по отмену визового режима.