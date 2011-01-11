Джарты считает, что 2011 станет годом усиления полномочий Крыма

Крымский премьер Василий Джарты считает, что 2011 год, когда будет отмечаться 20-летие воссоздания автономии, станет годом усиления полномочий Крыма.

Об этом он заявил во вторник в Симферополе, передает «Украинская правда».

«И сегодня мы все делаем для того, чтобы усилить автономию. Не для того, чтобы отделиться, а для того, чтобы она в составе Украины была еще более сильной, как и любой регион, как и любая территория в составе государства», - сказал Джарты.

Крымский премьер выразил надежду, что законопроект о Крыме, который рассматривается в украинском парламенте, будет принят в ближайшее время.

20 января в Крыму отмечают день АР Крым.

В этот день в 1991 году в Крыму был проведен референдум о воссоздании Крымской Автономной Советской Социалистической Республики.