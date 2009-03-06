Роман Забзалюк: «Мы решили исключить возможность влияния на главу СБУ»

Чего стоит ситуация в «Нефтегазе», когда именно депутатский отряд от БЮТ в значительной мере «разрулил» конфликт со спецподразделением СБУ «Альфа». Можно припомнить неоднократные блокирования трибуны в парламенте и бой за систему «Рада», когда даже пролилась депутатская кровь.



Создается впечатление, что у ведущих фракций уже образованы «силовые отряды» из подготовленных людей, которые в нужное время берут на себя командование депутатами для «решения вопроса». Все мы знаем о «бойцах» из Партии регионов, бывших известных спортсменах как то Эльбрус Тедеев, Александр Волков и другие.



О «полевых командирах» из БЮТ мы знаем меньше. Наблюдая «силовые операции» БЮТ, можно легко заметить, что в эпицентре борьбы всегда находится Роман Забзалюк, который оперативно руководит своими коллегами по фракции в экстремальных ситуациях. Именно с ним «Главред» пообщался на тему назначения главой СБУ Валентина Наливайченко и «системы боевой подготовки» во фракции БЮТ.



Роман Емельянович, сегодня Верховная Рада назначила Валентина Наливайченко полноценным главой СБУ. Ваша фракция за это проголосовала. Зачем это было вам нужно и чего теперь ждете от господина Наливайченко?



Ми прекрасно понимаем, что хаос и дестабилизация не в интересах государства. Несмотря на то, что у нас есть серьезные замечания к работе Наливайченко, если мы говорим о стабилизации в государстве, нужно было убрать приставку «в.о.» в его должности. Потому что именно эта приставка давала возможность пытаться использовать Наливайченко как марионетку и руководить СБУ господину Балоге напрямую через заместителей главы службы. Мы решили исключить возможность такого влияния на главу Службы безопасности и посмотреть, как поведет себя Валентин Александрович в условиях ограничения на него внешних влияний.



Мы убрали возможность дергать за ниточки СБУ из Секретариата. Но если ситуация не изменится, мы будем действовать более решительно. Используя будущие изменения к закону об СБУ, мы будем делегировать исполняющим обязанности председателя СБУ своего человека. Спустя некоторое время в законодательстве появятся изменения, что когда главу СБУ увольняют, и через два месяца не утверждают нового, то исполняющего обязанности назначает Верховная Рада.

Если Валентин Наливайченко не будет работать независимо, мы его уволим и применим свое право назначать и.о. главы службы.



В последнее время вы были едва ли не главным действующим лицом во время силовых действий БЮТ по блокированию трибуны, столкновений в парламенте и противостояний со спецназом, в частности со спецподразделением «Альфа» во время захвата «Нефтегаза». Откуда у вас такой опыт силовых операций?



Я кадровый военный, с 15 лет мечтал служить. Учился в военно-патриотической школе, а потом поступил во Львовское военно-политическое училище. Долгое время занимался восточными единоборствами на профессиональной основе. В свое время я был чемпионом военного округа Прикарпатья по рукопашному бою.



Потом я служил в Афганистане, на должности заместителя командира отдельной разведывательной роты специального назначения. После ранения в Афганистане меня направили в Николаевскую область, там работал в спецподразделениях.



Моя философия поведения взята из восточных единоборств. Конечно, навыки решительных силовых действий взял и из службы в Афганистане. Но сейчас целесообразнее направлять свой опыт и знания на усовершенствование действующего законодательства. Для меня важна работа по защите офицерского состава спецподразделений, которые в невероятных условиях низкого материально-технического обеспечения сейчас работают в крайне тяжелых условиях.



Что касается офицеров спецподразделений. В среду вы очень плотно с ними общались в «Нефтегазе». Что вы им говорили, чтобы не радикализировать ситуацию?



Я им доказывал, что, несмотря на сложную ситуацию и приказ, они должны понимать, что этот «заказ» противоправный. Мы пытались напомнить им, что они присягали народу Украины, а не отдельным должностным лицам, которые используют спецподразделение для решения своих корпоративных целей. Я имею в виду господ Хорошковского и Дурдинца, которые дали приказ вовлечь самое элитное спецподразделение Украины в корпоративные разборки. По своему назначению это подразделение вообще не должно в таком участвовать, да еще и в присутствии журналистов и депутатов. Я общался с бойцами после тех событий, они понимали ситуацию, извинялись.



Вы же срывали маски с бойцов «Альфы»...



«Альфа» не может привлекаться к таким операциям. Они должны выполнять быстрые операции по обезвреживанию террористических групп и диверсионных группировок. Подготовка этих людей очень специфическая, на боевых операциях маски уместны, а когда их бросают на мирный объект, то и маска выглядит некстати. Очевидно, руководство должно было бы предусмотреть, что если присутствуют журналисты и депутаты, то маска только вредит. Мы попросили снять маски, поскольку, извините, мы ведь не враги государства.



«Фракция БЮТ не армейское подразделение. Каждый народный депутат – это яркая личность»



Во фракции БЮТ вы отвечаете за организацию «силовых операций»?



Конкретных указаний и особой подготовки во фракции по участию в мероприятиях, направленных на ужесточение парламентского контроля, нет. Но люди чувствуют, что есть определенная категория людей, имеющих опыт противостоять противоправным действиям. Поэтому наши народные депутаты ориентируются на меня.



Вы какой-то инструктаж проводите во фракции перед силовыми операциями, что, как, куда, какие позиции занимать?



Ну, фракция БЮТ все-таки не армейское подразделение. Каждый народный депутат – это яркая личность. Я думаю, они больше инстинктивно тянутся к людям, которые оперативно могут принимать быстрые решения в экстремальных ситуациях. Мы можем стремительно принимать решения, чтобы не позволить кому-то совершать противоправные действия. Вот, например, ситуация в «Нефтегазе». Бойцы «Альфы» сначала там не сориентировались. Мы их немножко подправили, действительно, возникла небольшая потасовка, но дальше все удалось урегулировать. Бойцы поняли ситуацию. А уже на следующий день бойцы «Альфы» отказались от участия в провокационных действиях в помещении «Укртрансгаза». Вот вам и результат.



Вчера в СИЗО на Подоле приезжал офицер СБУ, который должен был объявить постановление перед задержанным работником таможни господином Шепитько. Мы видели, насколько переживает этот человек за то, что руководство СБУ толкает его на противоправные действия. Поэтому я от имени Хорошковского и Дурдинца, и от имени Верховной Рады хочу извиниться перед офицерами, которых ущербное руководство толкает на такие непорядочные действия.



Мы помним столкновение в кабинке системы «Рада». Тогда вас победили депутаты из Партии регионов. Насколько труднее противостоять депутатам, чем спецназовцам, которые не имеют права вас трогать?



Мы не ставили цель кого-то тогда побеждать. Мы не рассматриваем противостояние в парламенте как некое боевое задание. Просто мы в таких ситуациях ведем себя намного толерантнее, чем наши коллеги. Мы не даем возможности доводить ситуации до предела, мы лучше контролируем себя.



Кстати, в свое время ваш коллега Сергей Мищенко говорил, что у вас разработаны конкретные планы на каждое силовое противостояние в парламенте. У вас есть какие-то утвержденные наработки?



Нет, Сергей просто больше склонен к дисциплине. Ему, возможно, и хотелось бы, чтобы было именно так. Но на самом деле этого нет. Депутаты не нуждаются в особом инструктаже и планах на случай экстремальных ситуаций.



А кто вам дает команду, когда нужно что-то решительное делать в зале или вне его? Со стороны создается впечатление, что «отмашку» дает либо Кожемякин, либо Кириленко?



Есть фракционная дисциплина. У нас нет армейского понятия отдавать команду. Есть коллегиальное решение, которое мы потом выполняем.



«За Константина Грищенко я не голосовать не буду»



Владимир Огрызко отказался претендовать на должность министра иностранных дел. Фракция НУНС отозвала свой ультиматум, и коалиция уже согласовала кандидатуру Бориса Тарасюка на должность главы МИД. То есть конфликт в коалиции уже позади?



Угрожающая для коалиции позиция фракции НУНС уже позади. Наши коллеги уже обдумали ситуацию, остыли и более прагматично подошли к вопросу. Я голосовал за отставку Огрызко. Этому человеку не место на посту министра иностранных дел. Каждый его шаг был связан с жестким контролем со стороны Балоги и Президента. Многие указания от Балоги и Ющенко не направлены на повышение авторитета государства на международной арене.



Коалиция сегодня направила предложение Президенту подать кандидатуру Бориса Тарасюка на должность главы МИД. Но говорят, что в Секретариате Президента уже готовят к внесению кандидатуру Константина Грищенко, посла Украины в России. Вы воспримете этого человека?



Мы будем настаивать на кандидатуре Бориса Тарасюка. Он имеет хороший опыт работы на этом посту. Мне лично кандидатура Тарасюка импонирует, я за него буду голосовать. За Константина Грищенко я не буду голосовать. Этому человеку не присуща работа на уровне министра. Как руководитель посольства он на своем месте. Но министром иностранных дел мы его не видим. Для этой должности нужна поддержка тех или иных политических сил, которой у Грищенко нет.



Кстати, после всех этих историй с СБУ, газом и Огрызко отложили ли вы на более далекую перспективу кадровые ротации в правительстве?



На самом деле, одной из целей этого беспорядка, который творил господин Дурдинец с Хорошковским с подачи Секретариата Президента является дестабилизация ситуации в стране. Если им и не удалось парализовать работу «Нефтегаза», то вот здесь в парламенте им удалось достичь своего, и очень срочные вопросы кадровых ротаций в правительстве снова отложены на потом.