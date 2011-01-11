В Крыму сократят правительство

Внеочередная сессия крымского парламента, на которой будет рассмотрен вопрос об оптимизации структуры и численности Совета министров Крыма, состоится в конце января, сообщает «Интерфакс-Украина».

Председатель правительства автономии Василий Джарты во вторник в интервью журналистам напомнил, что глава государства в конце 2010 года подписал указ о реформировании системы органов власти в Крыму, и именно в связи с этим необходимо провести оптимизацию структуры крымского правительства.

«Я думаю, что на ближайшей внеочередной сессии Верховного совета Крыма, которая пройдет до конца января, будет вынесен вопрос оптимизации Совета министров АР Крым как министерств, так и штатных единиц», - сказал Джарты.