Украина и Польша заинтересованы в межрегиональном сотрудничестве.

Об этом говорилось во время встречи заместителя главы Администрации Президента Украины Андрея Гончарука с польской делегацией во главе с заместителем Государственного секретаря Канцелярии Президента Республики Польша Яромиром Соколовским, сообщает РБК.

Во время беседы состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международного сотрудничества, представляющим взаимный интерес.

Стороны обменялись мнениями относительно динамики украинско-польского взаимодействия на протяжении 2010 г., а также обсудили возможный график контактов на высшем уровне на 2011 г.

Детально были рассмотрены вопросы евроинтеграционного курса Украины, состояния подготовки Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Отдельно было отмечено осуществление украинской стороной комплекса мер, необходимых для введения безвизового режима для граждан Украины, в соответствии с предоставленным нашему государству Планом действий. В этом контексте польской стороной была подтверждена готовность оказывать всяческую возможную поддержку и помощь, которые необходимы Украине.

Собеседники подчеркнули важность сохранения позитивного развития торгово-экономического сотрудничества и дальнейшего наращивания его объемов. Был, в частности, отмечен настрой правительств Украины и Польши на проведение реформ с целью преодоления последствий мирового экономического кризиса.