Львовский облсовет увеличил свое содержание до 7,35 млн грн

На содержание Львовского облсовета в 2011 г. выделено 7,35 млн грн, что на 1% больше, чем в 2010 г.

Решение об этом принял Львовский облсовет, передает РБК-Украина.

В частности, на оплату труда сотрудников бюджетных учреждений выделено 3,679 млн грн, на начисления заработной платы - 1,336 млн грн, на покупку товаров и услуг - 1,784 млн грн, на командировки - 0,172 млн грн, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей - 0,329 млн грн, на реализацию государственных программ - 0,05 млн грн.

Напомним, в 2010 г. облсовет выделял на свое содержание 7,276 млн грн.