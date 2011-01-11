Китай испытал самолет-невидимку

Китай провел первый испытательный полет китайского истребителя-невидимки J-20, сообщил во вторник председатель КНР Ху Цзиньтао министру обороны США Роберту Гейтсу.

Как сообщает Интерфакс, китайский руководитель подтвердил главе Пентагона факт тестового полета через 15 минут после того, как видеозаписи с испытанием J-20 появились на некоторых китайских сайтах.

Вместе с тем, Ху Цзиньтао заявил, что испытания не были специально приурочены к визиту Гейтса в Китай.

До сих пор США являлись единственной в мире страной, имеющей на вооружении так называемые самолеты-невидимки. При этом известно, что Россия и Китай ведут собственные разработки прототипа самолета, невидимого на радарах.

Относительно испытания нового самолета Роберт Гейтс заявил журналистам, что он прямо спросил Ху Цзиньтао, почему полет J-20 был произведен во время его поездки в Пекин, сообщает во вторник американская газета «Нью-Йорк таймс». Ху Цзиньтао ответил что «этот тест ни имеет абсолютно ничего общего с моим визитом, он был запланирован еще раньше», сказал глава Пентагона.