Украина дала политическое убежище журналисту из России

Российский журналист, обозреватель интернет-издания "Новый Кузбасс" Дмитрий Шипилов получил политическое убежище в Украине.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Прошение о предоставлении убежища Шипилов подал 25 февраля на одном из пограничных пунктов между Украиной и Беларусью, но получил отказ. Спустя сутки, после поручительства украинских друзей, его пустили в Украину.

Шипилов решил получить убежище после того, как провел три месяца в колонии-поселении за оскорбление губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и начальника регионального департамента культуры и национальной политики Ларисы Зауервайн.

Обвинение по статье "публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей" было предъявлено Шипилову в 2012 году.

В Кемерово журналиста осудили на 11 месяцев исправительных работ, но он своей вины не признал и уехал в Москву. Из-за уклонения от исправительных работ суд изменил ему наказание на три месяца лишения свободы в колонии-поселении.

После задержания в сентябре 2014 года в Подмосковье Шипилова этапировали в Кемерово, где он отбыл наказание.