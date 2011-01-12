Сегодня суд решит, быть ли Шухевичу Героем Украины

Сегодня Высший админсуд Украины решит, быть или не быть Роману Шухевичу Героем Украины. Решение будет окончательным: обжалованию оно не подлежит.

«Иск рассмотрят по существу, никаких документов запрашивать не надо, только заслушать и принять решение. Думаю, уже в среду оно будет. Другой вопрос — каким», — сказал адвокат Эдуард Оленцевич, который с 2008 года добивается, чтобы суд признал указ Ющенко о присвоении Шухевичу звания Героя Украины незаконным, сообщает Сегодня.

По словам Оленцевича, оппонировать ему в ВАСУ имеет право только действующий президент: «Но когда слушался иск по Бандере, администрация попросила рассматривать его без их участия. Думаю, так будет и сейчас». Националистов процесс застал врасплох.

«Для меня это было неожиданностью. Изменилось же законодательство, и теперь этот вопрос рассматривает не местный суд, а ВАСУ, — говорит глава киевской организации «Свобода» Андрей Мохнык. — В суде будет потомок Романа Шухевича Юрий. Его адвокаты будут бороться. Но даже если суд и вынесет решение не в пользу Шухевича, он от этого не перестанет быть героем для украинцев». Правда, бурных протестов Мохнык не обещает.