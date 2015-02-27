В соцсетях рассказали, кто раскачивал "финансовый майдан": кремлеботы, бомжи и аферистка

В соцсетях появляются новые фотографии с т.н. "финансового майдана", который правоохранители разогнали вчера поздно вечером под стенами Нацбанка.

Фото можно посмотреть в Facebook.

Интересен контингент участников т.н. "финансового майдана", среди них были люди с характерным видом лиц определенной социальной группы.

Как отмечает пользователь Igor Zinkevych, "закрадывается мысль, что это люди, которых наняли за бутылочку".

Кроме того, пользователи соцсетей заметили, что в эфире одного из телеканалов засветилась печальноизвестная провокаторша – "солдатская мать" и "беженка из Донецка" Мария Цыпко, которая ранее колесила по Украине и рассказывала о "зверствах" киевского режима. Однако позже выяснилось, что активной участницей митинга под НБУ была другая аферистка - Юлия Сало.

Вместе с тем наблюдатели в сети отмечают резкую активизацию так называемых "ботов", которые после разгона "финансового майдана" начали, словно по команде, распространять в Интернете одинаковые сообщения с обвинениями Нацгвардии.

Напомним, ранее сообщалось, что милиция под Нацбанком разогнала "Финансовый майдан".