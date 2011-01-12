Первый куплет Гимна Украины могут поменять

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект N7546 о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном гимне Украины» относительно слов первого куплета гимна. Инициатором документа стал народный депутат от БЮТ Дмитрий Ветвицкий.

По состоянию на сегодня, 12 января, текст законопроекта на официальном сайте Верховной Рады отсутствует, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

Ветвицкий предложил строку «Ще не вмерла України і слава, і воля» заменить «Слава Богу, в Україні є і правда, і воля, вже нам, браття-українці, посміхнулась доля».

«Каждый раз, когда этот гимн будут исполнять с такими словами, люди фактически будут молиться Богу. И это пойдет на пользу всем: и народным депутатам, и школьникам, которые по новому законодательству должны петь гимн», - отметил депутат. Он уверен, что предложенные изменения будут поддержаны парламентом. «Здесь не идет речь о какой-то конфессии, а нужно, чтобы слово «Бог» было в гимне. Такая практика используется в гимнах многих стран», - добавил Ветвицкий.

Напомним, ранее сообщалось, что вице-спикер Николай Томенко намерен выяснить в прокуратуре, кто из чиновников надругался над текстом Государственного гимна, который в новогоднюю ночь на нескольких каналах прозвучал в новой версии.