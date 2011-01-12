На референдуме о продлении каденции президента высказались 5 млн казахстанцев

Более 5 млн граждан Казахстана высказались за проведение референдума о продлении полномочий Нурсултана Назарбаева до 2020 года.

Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель инициативной группы в поддержку проведения плебисцита Ерлан Сыдыков, передает ИТАР-ТАСС.

«Мы передали в ЦИК республики листы с подписями более 5 млн граждан Казахстана. Это больше половины избирателей республики. Наша инициатива нашла огромную поддержку во всех регионах страны и среди различных слоев населения», - отметил он.

Напомним, Центризбирком Казахстана зарегистрировал инициативную группу референдума и ее заявление с предложением провести референдум по продлению полномочий президента до 6 декабря 2020 года.