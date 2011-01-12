Родители «аризонского стрелка» выразили соболезнования семьям погибших

Родители 22-летнего Джереда Ли Лафнера, арестованного по делу о стрельбе в Аризоне, выразили соболезнования семьям погибших, передает Радио Свобода.



В заявлении родители обвиняемого говорят, что они ничего не знают о причинах, толкнувших их сына на это преступление, и сожалеют, что не смогли предотвратить это «ужасное злодеяние».

Напомним, в результате стрельбы, открытой на встрече члена Конгресса США Габриель Гиффордс с избирателями 8 января, погибли шесть человек, еще 13, включая саму Гиффордс, получили ранения.