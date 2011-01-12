Саакашвили: Вступление Грузии в НАТО - это вопрос времени

Вступление Грузии в НАТО - это вопрос времени, так как интеграция в альянс необходима стране для обеспечения ее национальной безопасности .

Об этом заявил президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью «5 каналу»

«Что касается НАТО, я совершенно уверен, что это вопрос времени», - сказал грузинский лидер.

По его словам, «большей, лучшей организации ещё никто не создал».

«Поодиночке свою безопасность обеспечить никто не может, особенно маленькие страны, но я думаю - это касается и Украины. У нас нет никаких враждебных намерений по отношению к другим, мы просто пытаемся выжить и развиваться - всё. И конечно маленькой Грузии не на кого нападать, особенно на больших соседей, это было бы верхом неразумности. Но чтобы выживать, нам необходима хоть минимальная гарантия безопасности. И для нас это совершенно очевидный вопрос и никто его не будет обсуждать», - сказал Саакашвили.