Власть Грузии преследует только тех, кто нарушает закон - Саакашвили

В Грузии власть преследует только тех, кто нарушает закон. Об этом заявил президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью «5 каналу».

«У нас есть чувство справедливости, если посмотреть, кого преследуют. Преследуют тех людей, которые были у власти… нарушающие закон», - сказал грузинский лидер.

«Это вызывает доверие у населения, так как они понимают, что у нас один критерий: человек должен быть честным. А если он бесчестный, если он нарушает закон и, независимо от его партийной принадлежности, он за это отвечает», - добавил он.

Саакашвили также рассказал, что за последний год в Грузии арестованы пять или шесть уже действующих замминистров.

«Были арестованы члены действующего парламента за вымогательство и за разные другие махинации», - отметил президент Грузии.