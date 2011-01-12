Демократию Украины спасет запрет представителям власти выезжать в ЕС - НУНС

Единственным фактором, который может приостановить наступление на демократические ценности в Украине, может стать запрет представителям действующего в Украине режима выезжать за границу, в ЕС

Об этом заявил нардеп, заместитель председателя фракции Блока НУНС Тарас Стецькив в эфире телеканала ТВi

«Это Янукович, как раз, понимает. Это, кстати, единственное, что он способен понимать. Только тогда, когда отдельные высокопоставленные чиновники Украины будут лишены возможности выезжать на Запад - им не будут выдавать визы, либо просто не будут их принимать или они не смогут в любую европейскую страну уехать, только это единственное они и поймут »- сказал политик.

Стецькив также высказал предположение, что сегодня Виктор Янукович не боится подобных сигналов с Запада

По его словам, главная задача оппозиции - убедить избирателя в безальтернативности европейского курса и вернуть доверие к себе

Выход из сложной ситуации Стецькив видит в консолидации оппозиции. По его мнению, если оппозиционным силам не удастся сегодня выйти за рамки партийных делений, действующую оппозиции может ожидать политическое небытие.

«Или оппозиция идет на консолидацию, и оппозиция за счет привлечения экспертов проводит выразительную политическую программу, либо общество будет искать других политических лидеров, отличающихся от тех, которые сейчас есть на телеэкранах и на виду», - подчеркнул Стецькив.