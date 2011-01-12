Польше передали окончательный отчет расследования катастрофы под Смоленском

Межгосударственный авиационный комитет передал Польше окончательный отчет по результатам расследования катастрофы самолета президента Леха Качиньского под Смоленском.

Об этом сообщает пресс-служба МАК, передает Интерфакс.

«Сегодня в здании Межгосударственного авиационного комитета состоялась передача окончательного отчета по результатам расследования катастрофы самолета Ту-154, бортовой номер 101, Республики Польша, произошедшей 10 апреля 2010 года в районе аэродрома «Смоленск Северный», расследование которой проводилось технической комиссией МАК», - сказано в сообщении.