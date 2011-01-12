СБУ установила личность сообщившего о фальшивом минировании Рады

Служба безопасности Украины установила личность, которая накануне, 11 января, позвонила в экстренную службу «102» и сообщила о минировании Верховной Рады.

Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе СБУ.

Им оказался гражданин Украины 1949 года рождения, житель одного из поселков Коростенского района Житомирской области.

Как установлено, свой поступок он совершил из хулиганских побуждений. Реальных намерений и возможностей для совершения преступления не имел.

Материалы противоправной деятельности направлены в органы внутренних дел для соответствующего реагирования.

Напомним, вчера, во время перерыва в заседании ВР помещение парламента попросили оставить всех присутствующих.

Как сообщалось, СБУ совместно с МВД принялись за поиски злоумышленника, который сообщил о фальшивом минировании парламента.