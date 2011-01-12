Присвоенное Бандере звание Героя Украины признано недействительным

Указ бывшего президента Украины Виктора Ющенко № 46/2010 от 20 января 2010 гола «О присвоении Степану Бандере звания Герой Украины» решением суда признано недействительным.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Постановлением Донецкого апелляционного административного суда от 23 июня 2010 постановление Донецкого окружного административного суда от 2 апреля 2010 оставлено без изменений. Решение вступило в законную силу. Указ отменен», - сказано в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что на постановление суда апелляционной инстанции направлен ряд кассационных жалоб в Высший административный суд Украины.