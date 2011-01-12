Президент не дал расширить права крупных акционеров

Президент Украины Виктор Янукович применил право вето к закону о внесении изменений в закон «Об акционерных обществах» (АО), который предоставлял владельцу более 95% акций АО право требовать у миноритарных акционеров продажи их доли. Глава государства возвратил закон в парламент со своими предложениями, пишет «Интерфакс-Украина».

В то же время текст замечаний Президента пока отсутствует.

С просьбой применить право вето к принятым Верховной Радой 22 декабря поправкам в закон об АО к главе государства обратились профессиональные организации участников фондового рынка. По их мнению, такая норма не только нарушает конституционные права акционеров, но и может спровоцировать массированный отток ликвидности с украинского рынка акций и привести к сужению биржевой торговли в Украине.

Юридическое управление Верховной Рады также указывало, что норма о принудительном выкупе мажоритарием пакетов миноритариев нарушает Конституцию.

Помимо того, принятый закон давал АО отсрочку до 29 апреля 2011 года на выполнение требования относительно перевода акций АО в бездокументарную форму, вступившего в силу 29 октября 2010 года. Документ также избавлял публичные акционерные общества (ПАО) от обязательства проходить листинг на фондовой бирже.