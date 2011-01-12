Клюеву дали крайний срок на разработку инновационной программы

До 21 января 2011 г. в Украине должна появиться инновационно-инвестиционная программа развития. Такое поручение за заседании правительства первому вице-премьеру Андрею Клюеву дал премьер-министр Николай Азаров, пишет «РБК-Украина».

«Напомню, что я поручил завершить эту работу до 21 января. Это необходимо для того, чтобы уже в феврале-марте начать практическое финансирования инвестиционных программ, и осуществлять его системно. Тогда до конца года мы получим ощутимый результат в виде новых рабочих мест, увеличения доходов бюджетов всех уровней, рост ВВП», - заявил Азаров.

Он также напомнил, что с этого года правительство планирует привлечь в развитие экономики приблизительно 100 млрд грн.

По словам премьера, программы инновационно-инвестиционные развития должны включать в себя подтвержденные инвестиционные планы естественных монополий и планы государства по осуществлению инфраструктурных проектов. Кроме того, важным элементом таких программ является решение социальных вопросов.