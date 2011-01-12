Бютовцы потребовали перерыв из-за того, что не пришел Пшонка

Фракция «БЮТ-Батькивщина» потребовала перерыв из-за того, что Генпрокурор Виктор Пшонка не пришел в парламент для предоставления информации о возбуждении уголовных дел против представителей оппозиции.

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил нардеп от БЮТ Роман Забзалюк, передает РБК-Украина.

«Как мы видим, Генеральный прокурор не пришел сегодня в парламент, а пришел третий человек...в таком случае, если не пришел генпрокурор, как мы договаривались, должен был прийти человек, который исполняет его обязанности», - сказал Забазалюк.

По его словам, во время согласительного совета, две фракции БЮТБ и НУНС будут определять, каким образом намерены действовать дальше.