Азаров отныне будет отвечать за национальную память

Институт национальной памяти не будет закрыт, а будет переподчинен Кабинету Министров. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, пишет «Интерфакс-Украина».

«Вчера некоторые СМИ в очередной раз попытались дезинформировать общество, сообщив о якобы закрытии музейных учреждений, подчиненных Институту национальной памяти. Сегодня мы поставим точку в этом вопросе, поскольку на самом деле постановлением правительства будет создан Украинский институт национальной памяти как научно-исследовательское бюджетное учреждение при Кабинете Министров Украины», - сказал Азаров.

Премьер добавил, что музей продолжит свою работу, и необходимое финансирование для этого уже выделено.

Напомним, 10 января Президент Украины Виктор Янукович своим указом преобразовал Институт национальной памяти в научно-исследовательское учреждение при Кабинете Министров.