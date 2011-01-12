Премьер в 2011 году намерен серьезно модернизировать АПК

Премьер-министр Николай Азаров считает необходимым в 2011 году начать серьезную модернизацию агропромышленного комплекса Украины.

Как передает УНИАН, об этом он заявил на сегодняшнем заседании Кабмина.

«2011 год должен стать своего рода «рубиконом», с которого начнется коренная модернизация отечественного агропромышленного производства», - сказал глава правительства.

По его словам, на сегодня продуктивность сельхозпроизводства в Украине в 3-5 раз ниже, чем в странах Европы.

«Дальше такую отсталость и сокращение темпов развития отрасли терпеть невозможно», - отметил премьер-министр.

Он добавил, что на сегодняшний день технологии, используемые при производстве аграрной продукции, не гарантируют продовольственную безопасность страны.

Азаров подчеркнул, что за формирование необходимого баланса посевных площадей для различных культур лично отвечает министр аграрной политики Николай Присяжнюк.