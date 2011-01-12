Суд перенес рассмотрение судьбы Шухевича

Высший административный суд Украины перенес заседание по делу по иску о признании незаконным и отмене указа о присвоении главнокомандующему Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу звания Героя Украины, пишет УНИАН.

В среду, 12 января, в суде сообщили, что это дело должна была рассматривать коллегия судей в составе пяти человек. Однако сегодня на заседание явились лишь четверо судей, так как один заболел.

В связи с тем, что коллегия судей не смогла собраться сегодня в полном составе, заседание перенесли на 16 февраля.

Напомним, сегодня, 12 января в пресс-службе Президента Украины Виктора Януковича сообщили, что указ бывшего президента Украины Виктора Ющенко № 46/2010 от 20 января 2010 года «О присвоении Степану Бандере звания Герой Украины» решением суда был признан недействительным.