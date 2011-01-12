Премьер разберется с областями, где существенно подорожали продукты

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил министру агрополитики и продовольствия Николаю Присяжнюку и вице-премьер-министру, министру регионального развития, строительства и ЖКХ Виктору Тихонову разобраться с декабрьским ростом цен в некоторых областях Украины. Об этом он заявил на заседании правительства, пишет «РБК-Украина».

«Я поручаю вице-премьеру Тихонову и министру АПК Присяжнюку проанализировать просчеты центральной и местной власти, и внести предложения, как их исправить, а руководителей областей, где был допущен более существенный рост цен, чем в среднем по стране, надо заслушать на заседании правительства», - подчеркнул Азаров.

Он добавил, что в начале декабря 2010 г. хлеб из муки I сорта подорожал в целом по стране на 1,4%, и в частности в Сумской области - на 6,5%, Ивано-Франковской - почти на 4%; мука высшего сорта в целом по Украине подорожала на 5,6%, а в Волынской обл. - на 24,6%, в Винницкой - на 14,3%; крупа манная - на 6%, а в Волынской - на 33%, в Житомирской - на 11,6%.

Кроме того, премьер подчеркнул, что сливочное масло подорожало на 10%, а в Волынской области - на 23%, Ривненской - 22,7%.

«Какие затраты производителей могли так поднять цены. Волынская область в другом государстве находится?» - поинтересовался Азаров.

По его словам, в текущем году Минагрополитики придется одновременно решать несколько очень масштабных проблем, в связи с чем он поручил Присяжнюку разработать помесячную программу контроля за ценовой ситуацией на продовольственном рынке Украины.

«Мы наконец-то должны овладеть механизмом прогнозирования ценовой ситуации, а для компенсации и минимизации колебаний - должны задействовать хорошо известные рыночные инструменты. Составляющей общенациональной программы развития будет строительство как минимум пяти оптовых рынков», - сказал Азаров.

Отметим, премьер-министр Николай Азаров также заявил о необходимости в 2011 году начать серьезную модернизацию агропромышленного комплекса Украины.