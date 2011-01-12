До столкновения с землей пожара на борту самолета Качиньского не было

По данным итогового отчета Межгосударственного авиационного комитета, взрыва или пожара на борту самолета президента Польши Леха Качиньского перед авиакатастрофой не было.

Об этом сегодня сообщила председатель МАК Татьяна Анодина, передает Интерфакс.

«Технической комиссией установлено: самолет перед вылетом из Варшавы был исправен. Отказов самолета, двигателей, его систем в полете не было. Пожара, взрыва, разрушения самолета в воздухе до столкновения с препятствиями не было», - сказала Анодина.

Как сообщалось ранее, МАК передал Польше окончательный отчет по результатам расследования катастрофы самолета президента Леха Качиньского под Смоленском.