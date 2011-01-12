Бандера и Шухевич были и остаются героями - львовская «Батькивщина»

Несмотря на всю нелепость постановлений и указов Януковича, Степан Бандера и Роман Шухевич всегда будут Героями для миллионов украинцев.

Об этом говорится в заявлении Львовской областной организации «Батькивщина».

«Лишение звания Героев проводников движения за Независимость Украины - это не просто демонстрация полного пренебрежения к миллионам украинцев. Это также возможность еще раз посеять вражду между украинцами и таким образом отвлечь внимание от антисоциальных реформ, которые внедряет власть. Пока мы будем обсуждать абсурдные решения суда, Янукович и его команда продолжат обворовывать украинский народ - и на Востоке, и на Западе. И ближайшим таким шагом будет принятие пенсионной реформы, нового трудового кодекса. Потому что в действительности цель этой власти - довести до нищеты собственный народ, отвлекая внимание такими идеологическими шагами », - отметил лидер Львовской областной «Батькивщины» Роман Илык. </