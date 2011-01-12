Луценко арестовали из-за неявок на допросы - Блаживский

Решение об аресте экс-главы МВД Украины Юрия Луценко было принято в связи с тем, что он пять раз не явился на допрос следователя.

Об этом сегодня с трибуны Верховной Рады заявил замгенпрокурора Евгений Блаживский, передает РБК-Украина.

Напомним, Луценко обвиняется по ч. 5 ст. 191 УК Украины в завладении, по предварительному сговору с Приступлюком, путем злоупотребления служебным положением государственными средствами на сумму свыше 238 тыс. Грн, а также по ч. 3 ст. 365 УК Украины в превышении служебных полномочий, вследствие чего государству вызваны материальный ущерб на сумму свыше 130 тыс. грн.