ПР: Оппозиции должно быть все равно, кто им расскажет об арестах чиновников

Оппозиции должно быть все равно, кто представит депутатам информацию по расследованию дел относительно прежних правительственных чиновников. Об этом журналистам заявил народный депутат Украины от Партии регионов Олег Надоша, сообщили «Главреду» в пресс-службе ПР.

«Если оппозиция хочет услышать правду, то все равно, от кого она будет исходить: из уст Генерального прокурора или его заместителя», - сказал Надоша.

При этом он напомнил, что перед Новым годом, оппозиционные депутаты просто развернулись и ушли из зала. По словам политика, они не собираются слушать информацию Генеральной прокуратуры, а это выступление используют лишь как пиар-повод, чтобы поговорить о притеснениях оппозиции.

«А говорить о реальных правонарушениях, совершенных прежними членами правительства времен Юлии Тимошенко никто не желает», - прибавил он.

При этом Надоша также предположил, что оппозиция и в дальнейшем будет настаивать на присутствии на трибуне именно Генерального прокурора, но это, по его словам, не изменило бы информацию, которую готовая предоставить парламенту Генпрокуратура: совершены преступления, ведется следствие и, если вина подозреваемых будет доказана, - соответствующие дела будут переданы в суд.

Напомним, сегодня В Верховной Раде информацию Генпрокураторы относительно оснований возбуждения уголовных дел и взятия под стражу отдельных лиц представляет замгенпрокурора Евгений Блаживский.