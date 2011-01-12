Пшонка не пришел в Раду, поскольку находится в командировке - Литвин

Генпрокурор Украины Виктор Пшонка не прибыл в Верховную Раду для предоставления народным депутатам информации относительно арестов бывших высокопоставленных лиц, так как находится в командировке.

Как передает УНИАН, об этом сегодня после перерыва в заседании парламента сообщил спикер ВР Владимир Литвин.

По его словам, Пшонка будет находиться в командировке 12-13 января, и поэтому соответствующую информацию ВР предоставит и.о. генпрокурора Евгений Блаживский.

Литвин отметил, что сообщил об этом руководителям фракций, и они согласились заслушать Блаживского.

Как сообщалось, 11 января Верховная Рада приняла постановление о заслушивании информации Генпрокуратуры относительно оснований для возбуждения уголовных дел и взятия под стражу отдельных лиц.