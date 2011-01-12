В камере с Луценко не сидят приговоренные к пожизненному сроку - Блаживский

Информация о содержании экс-главы МВД Юрия Луценко в Лукьяновском СИЗО, в секторе, где находятся приговоренные к пожизненному лишению свободы, не отвечает действительности.

Как передает УНИАН, об этом сегодня заявил замгенпрокурора Евгений Блаживский на заседании парламента во время предоставления информации относительно оснований для возбуждения уголовных дел в отношении отдельных граждан Украины и взятие их под стражу.

По его словам, также не отвечает действительности информация о том, что Луценко находится «под постоянным видеонаблюдением».

Блаживский отметил, что на данный момент «Луценко содержится в камере для лиц, нуждающихся в дополнительных мерах безопасности в киевском следственном изоляторе».

Он также отметил, что камера рассчитана на три человека, поэтому вместе с ним содержатся бывшие правоохранители.

«Состояние здоровья Луценко удовлетворительное», - подчеркнул замгенпрокурора.