Азаров грозится увольнять чиновников за долги за газ

Региональные руководители, которые не смогут ликвидировать задолженности перед поставщиками услуг ЖКХ будут уволены. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, пишет «РБК-Украина».

«Более-менее мы своевременно и качественно подготовили жилищно-коммунальное хозяйство к зиме. Создали абсолютно достаточные запасы газа, твердого топлива. Правительство полностью перечислило назначенные гражданам по упрощенной системе субсидии на услуги ЖКХ, но уже на 10 января, то есть через 3 месяца после начала отопительного сезона, долг теплоэнергетики за газ без учета АЭК «Киевэнерго» уже достиг 3,3 млрд грн, а уровень оплаты составил только 42%. За последние два месяца долг возрос более чем в 3 раза. Это очень опасная тенденция, поэтому я предупреждаю региональных руководителей: если вы не наведете порядок в этом вопросе, мы будем вынуждены найти других, способных решить эту проблему», - заявил Азаров.

Напомним, 11 января НАК «Нафтогаз Украины» опубликовала список регионов страны – крупнейших должников за потребленный газ, согласно которому уровень задолженности внутри Украины достиг уже 400 млн долларов.