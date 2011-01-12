В Генпрокуратуре обещают не прятаться от депутатов

Генеральная прокуратура Украины предоставляет и будет в дальнейшем предоставлять ответы на все депутатские запросы относительно возбужденных уголовных дел. Об этом с трибуны Верховной Рады Украины заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Блаживский, пишет «РБК-Украина».

В то же время Блаживский заверил, что аресты бывших высокопоставленных чиновников не были безосновательными, поскольку они (чиновники) имели возможность препятствовать ходу следствия. Также замгенпрокурора отметил, что по всем делам идут проверки.

Отметим, Евгений Блаживский также сообщил, что решение об аресте экс-главы МВД Украины Юрия Луценко было принято в связи с тем, что он пять раз не явился на допрос.