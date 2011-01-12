Депутатов просят не тянуть с законом о доступе к информации

Общественность и журналисты просят депутатов принять закон о доступе к публичной информации. Об этом говорится в заявлении общественной кампании «Новый Гражданин» и журналистов Движения «Стоп цензуры» к депутатам, пишет «Украинская правда».

«Общественность и журналисты обращаются ко всем парламентским фракциям с призывом оставить внутренние разногласия и наконец принять этот общественно важный закон, голосование за который из-за формальностей откладывалось не раз», - сказано в заявлении.

Активисты напомнили, что рассмотрение этого законопроекта запланировано на 13 января.

«Мы призываем оппозиционные фракции - БЮТ и НУНС - прийти в парламент и отдать свои голоса за закон, а также провластные фракции - Партию регионов, Блок Литвина и КПУ - подтвердить свои декларации о поддержке документа позитивным голосованием», - отметили они.

Журналисты и общественные деятели напомнили депутатам и Президенту Виктору Януковичу «о данном обещании украинскому обществу и об обязательстве перед международными институтами принять закон «О доступе к публичной информации» еще до конца прошлого года».

Напомним, глава Верховной Рады Владимир Литвин заявил, что приложит все усилия, чтобы парламент принял закон о доступе к публичной информации.