В Сумах запретили круглосуточную работу всех магазинов

Исполнительный комитет Сумского горсовета запретил круглосуточную работу всех магазинов.

Как передает УНИАН, такое решение было принято на заседании 11 января.

Согласно этому решению, отныне круглосуточный режим работы устанавливается лишь для объектов торговли, размещенных на территории автозаправочных станций, и объектов с круглосуточным режимом работы (гостиницы, железнодорожный вокзал), а также предприятий ресторанного хозяйства при условии отсутствия жалоб от населения и своевременной оплаты местных налогов и сборов.

Исполком горсовета внес также изменения в Положение о порядке внедрения торговой деятельности и предоставления услуг на территории города Сумы.

По словам пресс-секретаря городского главы Сум Ирины Дяденко, решение исполкома было принято на основании Устава города Сумы, ЗУ «О тишине» из-за многочисленных жалоб жителей областного центра.