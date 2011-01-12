Экипаж Ту-154 боялся реакции Качиньского из-за ухода на запасной аэродром

Непринятие экипажем самолета польского президента Леха Качинского решения об уходе на запасной аэродром стало непосредственной причиной авиакатастрофы под Смоленском.

Об этом заявила глава МАК Татьяна Анодина, передает Интерфакс.

«На основании анализа всех результатов расследования техническая комиссия установила, что непосредственными причинами катастрофы явились: непринятие экипажем своевременного решения об уходе на запасной аэродром при неоднократной и своевременно полученной информации о фактических метеоусловиях на аэродроме «Смоленск-Северный», значительно хуже установленных для этого аэродрома минимумах», - рассказала Анодина.