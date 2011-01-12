Симоненко поблагодарил ветеранов ВОВ за лишение Бандеры звания «героя»

Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко выразил благодарность коммунистам, ветеранам Великой отечественной войны и всем, кто боролся за отмену указа президента о присвоении Степану Бандере звание «Герой Украины». Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе КПУ.

В то же время Симоненко отметил, что «борьба за возобновление исторической справедливости продолжается, и ее необходимо довести до логического конца, окончательно лишив звание «Героя Украины» фашистского наймита Романа Шухевича и окончательно прекратить деятельность неонацистских группировок и пропаганду националистично-неофашистской идеологии в Украине».

Напомним, сегодня, 12 января в пресс-службе Президента Украины Виктора Януковича сообщили, что указ бывшего президента Украины Виктора Ющенко № 46/2010 от 20 января 2010 года «О присвоении Степану Бандере звания Герой Украины» решением суда был признан недействительным.