В квартире журналистки Елены Белозерской произвели обыск

12 января, утром киевская милиция произвела обыск в квартире известной журналистки Елены Белозерской

Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинского объединения «Свобода».

Обыск проводился якобы в рамках уголовного дела о деятельности ВО «Тризуб»

«У журналистки изъяли всю оргтехнику, фото-, видео-, аудиоаппаратуру, мобильные телефоны. Следователь отметил, что он не собирается отдавать технику, она будет доставлена в милицию, где с ней «будут разбираться». Такие действия милиции противоречат закону о государственной защите СМИ, согласно которым изымать технику, которую журналист использует для выполнения своих профессиональных обязанностей, запрещено. Мы готовим жалобу на действия следователя», - отмечает адвокат журналистки Сидор Кизин.

ВО «Свобода» считает обыск и изъятие техники у Елены Белозерской признаком дальнейших политических репрессий, целенаправленным наступлением на свободу слова и права украинцев и признаком того, что режим перешел границу. С сегодняшнего дня под обстрел власти может попасть любой человек, который защищает конституционные права, не скрывает своих патриотических взглядов, любой, кто открыто выражает несогласие действиям режима Януковича.

Елена Белозерская широко известна интернет-сообществу благодаря своему блогу на livejournal.com. В 2008-м году он по результатам читательского голосования попал в пятерку наилучших украинских блогов.