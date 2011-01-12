Пресс-конференция в «Главреде»: Новые тарифы на услуги ЖКГ

13 января, в 11.00, в пресс-центре медиа-холдинга «Главред» состоится пресс-конференция на тему: «Новые тарифы на услуги ЖКГ: насколько и почему они будут расти? Экономическая обоснованность повышения тарифов».

В пресс-конференции примут участие:

- экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко,

- председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав Якибчук,

- экс-министр топлива и энергетики Украины, депутат Киевсовета, генеральный директор АЭК «Киевэнерго», в 1995-1999 и 2000-2005 годах, глава Одесской областной государственной администрации в 2006-2007 годах Иван Плачков.

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