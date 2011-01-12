Рада разрешила взять российский кредит на достройку Хмельницкой АЭС

Верховная Рада Украины приняла проект закона «О ратификации соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в строительстве энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС». Соответствующий законопроект, инициированный Кабинетом Министров Украины, поддержали 240 из 418 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, пишет «РБК-Украина».

Реализация соглашения предусматривает получение кредита Российской Федерации на завершение строительства и ввод в эксплуатацию энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС, в том числе для оплаты услуг и товаров, поставляемых из РФ и украинскими исполнительными организациями, а также услуг на территории Украины.

При определении доли участия российского экспортера промышленной продукции (ЗАО «Атомстройэкспорт») будет предоставлен кредит Российской Федерации под гарантии организации или банка заемщика с высоким рейтингом, установленным международными рейтинговыми агентствами в рамках, регулируемых законодательством Российской Федерации. Сумма кредита, условия и порядок его выделения, условия и порядок обслуживания будут определены в отдельном кредитном соглашении между сторонами.

Вопрос софинансирования украинской стороны может быть решен за счет целевой надбавки к тарифу на атомную электроэнергию или кредитных средств ГП НАЭК «Энергоатом». Обеспечением при этом может выступать так же электроэнергия, вырабатываемая компанией.

Напомним, ранее с просьбой ратифицировать данное соглашение обратился к Верховной Раде первый вице-премьер Андрей Клюев.