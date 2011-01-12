Блаживский заверяет, что ГПУ привлекает к ответственности всех нарушителей

Генеральная прокуратура привлекает к ответственности всех нарушителей законов, в том числе представителей нынешней власти.

Как передает УНИАН, об этом сегодня сказал первый замгенпрокурора Евгений Блаживский на заседании парламента.

«К ответственности привлекаются все, кто нарушает закон, в том числе представители нынешней власти. Я уже говорил и называл дела, которые переданы к суду, - это дело в отношении бывшего заместителя министра экологии Преснера, дело в отношении руководителя одного из департаментов Рудь, которая взяла взятку», - отметил Блаживский.

На вопрос депутатов, каким образом прокуратура будет реагировать на переданные дела о злоупотреблениях, совершенных представителями нынешнего правительства, замгенпрокурора ответил:

«Всем им дается оценка, и принимаются решения, предусмотренные статьей 97 Уголовно-процессуального кодекса Украины».

Он также сообщил, что на протяжении прошлого года были возбуждены на 5% больше уголовных дел по фактам взяточничества, чем за предыдущий.